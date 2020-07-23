0326 Alan Kodu Hangi İle Ait? 0326 Nerenin Alan Kodu, Nereye Ait?

Türkiye sınırları içerisinde bulunan illerin, kendilerine ait telefon kodları bulunmaktadır. Kendi yaşadığımız ilin dışındaki ailemizi, arkadaşlarımızı aramak istediğimizde bu kodu kullanarak telefon edebiliriz. 0326 numaralı alan kodu ise bunlardan birisidir. Peki, 0326 alan kodu nerenin, hangi ile ait? İşte detaylar…

0326 ALAN KODU HANGİ İLE AİT? 0326 NERENİN ALAN KODU, NEREYE AİT?

0326 alan kodu Hatay'a aittir. Bu bölgeden yapılan aramalar Hatay üzerinden gelmektedir. Hatay ili Ülkemizin Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomünikasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.