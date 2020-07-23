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? - Hangi Şehir?

Ülkemizdeki 81 ilin telefon numarası kodu vardır. Zaman zaman telefon kodlarını merak eder, hangi illere ait olduğunu öğrenmek isteriz. Büyükşehirlerin telefon kodları hemen hemen herkes tarafından bilinse de çoğu il için bu geçerli değildir. Peki; ? Hangi Şehir?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 16:13 Son Güncelleme: 23.7.2020 16:41 ABONE OL
0376 Nerenin Kodu? - 0376 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?

İllerin telefon numarası kodları araştırılmaya başlandı. Ülkemizde 81 ilin telefon kodu bulunmaktadır. Kendi yaşadığımız ilin dışındaki ailemizi, arkadaşlarımızı aramak istediğimizde bu kodu kullanarak telefon edebiliriz. Peki; 0376 Nerenin Kodu? 0376 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?

0376 NERENİN KODU?

0376 telefon kodu; Çankırı iline aittir. 0376 telefon numarası kodu Çankırı için geçerlidir.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

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0376 Nerenin Kodu? - 0376 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?
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