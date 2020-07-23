Ülkemizdeki tüm illerin alan koduna göre, telefon kodu bulunuyor. Günlük hayatta sıklıkla bizi arayanlara bakarken sıklıkla karşılaştığımız kodlardan birisi de 0472 telefon kodu oluyor. Bu kodlar, Türkiye'deki telefon numaralandırma sistemi ve belirli hizmetlere tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi verir. Peki 0472 Nerenin Kodu? 0472 Telefon Numarası Alan Kodu Neresi Hangi Şehir?

0472 NERENİN ALAN KODU?

0472 telefon alan kodu Ağrı iline aittir. Ağrı'da yaşayan vatandaşlar 0472 telefon koduna sahiptirler.

0472 TELEFON NUMARASI ALAN KODU NERESİ HANGİ ŞEHİR?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı ilinin telefon 0472'dir. Adıyaman ilinde 9 ilçe bulunmaktadır. Ağrı ilinin ilçeleri Merkez, Patnos, Doğubayazıt, Diyadin, Eleşkirt, Tutak, Taşlıçay ve Hamur olarak dikkat çekiyor. 0472 kodu aynı zamanda Ağrı merkez ve diğer ilçeleri için de kullanılan bir sabit telefon kodudur.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

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