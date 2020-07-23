23 - 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? İstanbul’da kapalı olan yollar hangileri?

Emniyet Genel Müdürlüğü yarın Cuma namazı ile gerçekleşecek olan Ayasofya açılışı nedeniyle tedbiren bazı istikametlerde yolların kapanmasına karar verdi. Bu karar sonrası trafiğe çıkacak vatandaşlar için detaylar paylaşıldı. Duyuruya göre; Belirlenen bazı yollar 23 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'dan sonra ve 24 Temmuz 05.00'dan itibaren trafiğe kapalı olacak. Vatandaşlar bu istikametin yerine alternatif güzergahları kullanabilecek. Peki, , 23 - 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Bugün ve yarın İstanbul'da kapalı olan yollar hangileri? İşte konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü kararı ve detaylar…

23-24 TEMMUZ İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK, ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERESİ?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan karara göre; 86 yıl sonra yarın ibadete açılacak olan Ayasofya'da alınan tedbirlerle belirli bazı güzergahların kapatılmasına karar verdi. Bu kapsamda belirlenen yollar vatandaşlarca merak ediliyor…