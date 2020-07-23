23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 23 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftanın her günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 22 Temmuz MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
23 Temmuz On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 22.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte bilen olmamış ve büyük ikramiye 267.836,63 TL devretmişti.
İşte, On Numara çekilişinin sonuçları ve kazanan numaraları...
Haberimizden, On Numara 23 Temmuz çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
On Numara çekilişinin 946. hafta çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Günün kazanan numaraları şu şekilde oldu;
1, 11, 13, 17, 21, 23, 24, 26, 32, 38, 41, 46, 49, 52, 58, 61, 64, 65, 69, 78, 79, 80
ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.