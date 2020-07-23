5 yıl önce ‘staja gidiyorum’ diye evden ayrılan genç kız hala kayıp

"BİZ KAÇIRILDIĞINDAN VEYA ALIKONULDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORUZ"

Abla Kader Güner ise, "Kardeşim 28 Temmuz 2015'te kayboldu. Annem onu sabah işe gidiyor diye uğurladı. Normalde saat 17.00-18.00'de dönmesi lazımdı. Dönmeyince annem meraklanıyor ve telefonunu arıyor ulaşılamıyor. Sonra kayboldu zaten, o zamandan beri de haber alamıyoruz. Ben kaçırıldığını düşünüyorum, çünkü sevgilisi olsa ve ona kaçsa sonrasında bize haber verirdi. Biz alıkonulduğundan şüpheleniyoruz. Eğer öyle bir şey varsa bize dönsün. Ben kardeşi olarak büyüklerimizden yardım istiyorum. Annemin durumu da hiç iyi değil ve şu an onu bekliyor. Gelmesini istiyoruz hepimiz. Zaten bir hafta oldu hastaneye yatalı" dedi.