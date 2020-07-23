6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız fotoğraflandı

BU GECE EN YAKIN VE EN PARLAK GÖRÜLECEK

Doğadabuan kurucusu Hüseyin Çağlar İnce de kuyruklu yıldızı fotoğrafladı. İnce, astronom arkadaşlarından hem en iyi izlenebilecek alan hem de fotoğraf çekim teknikleriyle ilgili bilgi aldıktan sonra Antalya'nın Korkuteli ilçesi ve Söğüt Mahallesi civarında ışık kirliliği olmayan yüksek bir tepeye çıktığını söyledi.