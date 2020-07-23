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6 bin 800 yılda bir görülen fotoğraflandı

Tüm dünyanın konuştuğu ve 6 bin 800 yılda bir görülen C/2020 F3 adlı , 'dan fotoğraflandı. Antalya'da, gökyüzü bilimciler tarafından 27 Mart'ta keşfedilen ve bir süredir gökyüzündeki seyrini sürdüren C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı heyecanı yaşandı. 21'inci yüzyılda çıplak gözle görülebilen ilk kuyruklu yıldız olma özelliğine sahip Neowise'i görmek isteyenler, gözlem araçları olmadan da görsel şöleni izleyebiliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 16:15 Son Güncelleme: 23.7.2020 16:45 ABONE OL
6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız fotoğraflandı

BEYDAĞLARI'NDAN GÖRÜLDÜ

Yaz döneminde serin dağlık alanlarda gece doğa yürüyüşleri de yapan Patika Grubu üyeleri, 22 Temmuz gece yarısı kuyruklu yıldızını gözlemlemek için Beydağları'na çıktı. Patika Grubu kurucusu Nusret Yakışıklı, Samanyolu ve kuyruklu yıldızı gözlemlemek için yaptıkları gece doğa yürüyüşünde, Neowise'i fotoğraflama imkanı bulduklarını söyledi.

6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız fotoğraflandı

6 BİN 800 YILDA BİR GÖRÜLÜYOR

Yaklaşık 6 bin 800 yılda bir görüldüğü belirtilen kuyruklu yıldızı, 23 Temmuz gecesi dünyaya en yakın konumdan geçiş yapacak. Hem Türkiye'den hem dünyanın birçok bölgesinden görülebilen , 'da da gökyüzü meraklıları tarafından fotoğraflandı.

6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız fotoğraflandı

EN SON KALKOLİTİK ÇAĞDA GÖRÜLMÜŞ

Bu kuyruklu yıldızın en son yaklaşık 7 bin yıl önce Kalkolitik Çağ'da görüldüğünü belirten Yakışıklı, "Sümerlerden selam getirdiğini düşündüm. Ne kehanetler uydurulmuştur kim bilir o zamanlar. Ama okuduğum bilimsel bir makaleden, suyun ve oksijenin Dünya'ya kuyruklu yıldızlar tarafından getirildiğiydi" dedi.

6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız fotoğraflandı

BİR DAHAKİ KARŞILAŞMA 7 BİN YIL SONRA

Nusret Yakışıklı, "Eğer mavi gezegenimizi insanoğlu yok etmeyi başaramazsa, 7 bin yıl sonra bizim selamımızı iletecek ve belki de biri alacak selamımızı. Tıpkı Sümerler zamanında yaşayan bir çobanın selamını dün gece benim aldığım gibi.." şeklinde konuştu.

6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız fotoğraflandı

BU GECE EN YAKIN VE EN PARLAK GÖRÜLECEK

Doğadabuan kurucusu Hüseyin Çağlar İnce de kuyruklu yıldızı fotoğrafladı. İnce, astronom arkadaşlarından hem en iyi izlenebilecek alan hem de fotoğraf çekim teknikleriyle ilgili bilgi aldıktan sonra 'nın Korkuteli ilçesi ve Söğüt Mahallesi civarında ışık kirliliği olmayan yüksek bir tepeye çıktığını söyledi.

6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız fotoğraflandı

GÖRÜLECEĞİ YER BELLİ

Kuyruklu yıldızın Büyük Ayı takım yıldızının hemen altında görüldüğünü belirten İnce, "Çok heyecanlıydı. Dünyaya en yakın geçeceği ve en parlak görüneceği gece bugün. Bugün de tele objektif kullanarak çekim yapmak için Feslikan Yaylası'na çıkıyoruz" dedi.

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6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız fotoğraflandı
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