A101 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı! A101 aktüel ürünler indirimlerinde bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu, her zaman olduğu gibi bu hafta da fiyat avantajları ile dikkat çıkıyor. 23 Temmuz Perşembe bugün satışa çıkacak ürünleri önceden incelemek ve avantajlardan haberdar olmak isteyenler; hafta başından itibaren A101 22 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Peki, 23 Temmuz 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte A101 aktüel ürünler indirimleri!
A101 23 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERDE DEV FIRSATLAR
A101 23 Temmuz aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi bayram öncesi Perşembe gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Perşembe günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...
Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV 4.999 TL, Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led TV 2.299 TL, Xiaomi Redmi 7A 32 GB Cep Telefonu 1.799 TL, Regal Derin Dondurucu 699 TL
KRAL Motor KR40 Grande-6 Elektrikli 3 Tekerlekli Scooter 19.999 TL, KRAL Motor KR 25M-3 Elektrikli Scooter 8.999 TL, KRAL Motor KR21 Vello Elektrikli Scooter 6.499 TL.
Kiwi Elektrikli Kömür Tutuşturucu 39,95 TL. PoloSmart Yüz Temizleme Seti 34,95 TL. Kiwi Bıçak Bileme Makinesi 49,95 TL
Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği bir ürün olan Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 199 TL. Kiwi Elektrikli Cezve 39,95 TL. Raks Saç Düzleştirici 55 TL.
Özellikle elektrikli scooterlar avantajlı fiyatları ile dikkat çekiyor.
Aldın Aldın fırsatlarında Regal marka derin dondurucu 699 TL'den satışa çıktı.
Bayram özel ürünleri
Kurban Bayramı'nız kutlu olsun