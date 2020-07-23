Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, tarih belli oldu mu? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

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cezaevi izinleri ne zaman bitecek, tarih belli oldu mu? uzatıldı mı?

Türkiye’de corona virüs salgını sebebiyle cezaevi izinleri uzatılmıştı. Binlerce mahkum ve mahkum yakını cezaevi izinlerinin biteceği tarihe ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda bu süre iki ay süreyle uzatılmıştı. Tekrardan gündeme gelen konuya yönelik Adalet Bakanlığı’nca, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu açıklamaları merakla bekleniyor. Peki ne zaman bitecek? 2020 ?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 09:08 Son Güncelleme: 23.7.2020 09:08 ABONE OL
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

cezaevi izinleri, koronavirüs izin süresinin 30 Temmuz'da dolacak olması nedeniyle gündemde yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları konuya yönelik güncel bilgileri takip ediyor. Koronavirüs salgın süreciyle 60 bin mahkumun izin süresi 30 Temmuz'da sona erecek. Yaklaşan tarihle birlikte açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik resmi kurumlardan açıklama bekleniyor. Peki ne zaman bitecek? 2020 , ertelendi mi?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan açık cezaevi korona izinlerinin devam edip etmeyeceğini mahkûm ve mahkûm yakınları tarafından merak ediliyor. Konuya yönelik henüz güncel bir bilgi gelmedi.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 2020 NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan en son açıklamada, " cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor." diye konuştu. Buna göre cezaevi izinleri temmuz ayında sona erecek." dedi. Yani 30 Temmuz'da sona eriyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK, UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinlerine yönelik henüz güncel açıklama gelmedi. Resmi kurumlardan açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, tarih belli oldu mu? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
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