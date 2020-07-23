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soyguncuları onlarca kişinin hesabını boşalttı

’da bir bankanın ’sine kart kopyalama aparatı yerleştiren hırsızlar, onlarca kişinin hesabını ele geçirdi. Mağdurlar arasında bulunan bir mahalle muhtarı ise, dolandırıcıların banka hesabını nasıl boşalttığını anlattı. ATM'lerde ekstra güvenlik önlemi alınması gerektiğini söyleyen Muhtar Dilsiz, "Hırsızlık bu kadar basit olmamalı. Benim 3 bin 500 liram çalındı ama 25 bin ve 15 bin TL'si çalınan vatandaşlara da şahit oldum" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 17:19 Son Güncelleme: 23.7.2020 17:37 ABONE OL
ATM soyguncuları onlarca kişinin banka hesabını boşalttı
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ATM soyguncuları onlarca kişinin banka hesabını boşalttı
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