ATM soyguncuları onlarca kişinin banka hesabını boşalttı
Tekirdağ’da bir bankanın ATM’sine kart kopyalama aparatı yerleştiren hırsızlar, onlarca kişinin banka hesabını ele geçirdi. Mağdurlar arasında bulunan bir mahalle muhtarı ise, dolandırıcıların banka hesabını nasıl boşalttığını anlattı. ATM'lerde ekstra güvenlik önlemi alınması gerektiğini söyleyen Muhtar Dilsiz, "Hırsızlık bu kadar basit olmamalı. Benim 3 bin 500 liram çalındı ama 25 bin ve 15 bin TL'si çalınan vatandaşlara da şahit oldum" dedi.