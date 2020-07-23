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açılışı için ’da trafiğe kapatılacak yollar hangileri? belli oldu

1453’den 1934 yılında kadar cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934 yılından itibaren ise 86 yıl boyunca müze olarak hizmet vermişti. Tam 86 yıl sonra tekrardan, yeniden cami olarak hizmet vermeye başlayacak olan Ayosofya Cami için heyecan dorukta. Emniyet Müdürlüğü cami açılışı nedeniyle perşembe ve cuma günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Peki, hangileri? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 23.7.2020 15:14 ABONE OL
Ayasoyfa Camii açılışı için İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar hangileri? İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Ayasofya caminin açılışı için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman, yarın Ayasoyfa camine giderek 86 yıllık hasreti bitirecek ve namaz ibadetini yerine getirecek. Emniyet Müdürlüğü bu nedenle perşembe ve cuma günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 24 Temmuz Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan ve 24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.

Peki, İstanbul'da ulaşıma kapatılacak yollar hangileri?

İşte detaylar…

Ayasoyfa Camii açılışı için İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar hangileri? İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

23 Temmuz Perşembe günü trafiğe kapatılacak yollar

  • Bu kapsamda 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve tarihi yarımadaya bağlanan yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ayasoyfa Camii açılışı için İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar hangileri? İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergâhları kullanılabilecek.

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Ayasoyfa Camii açılışı için İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar hangileri? İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu
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