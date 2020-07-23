Ayasoyfa Camii açılışı için İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar hangileri? İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Ayasofya caminin açılışı için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman, yarın Ayasoyfa camine giderek 86 yıllık hasreti bitirecek ve namaz ibadetini yerine getirecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu nedenle perşembe ve cuma günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 24 Temmuz Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan ve 24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.

Peki, İstanbul'da ulaşıma kapatılacak yollar hangileri?

İşte detaylar…