Bangladeş’te 3 katlı okul sel nedeni ile çöktü

Foridpur kentinde aşırı yağışlar nedeni ile meydana gelen sel felaketinde Padma Nehri üzerinde bulunan Shivchar adasındaki 300 öğrenci kapasiteli SESDP Model Lisesi çöktü. Okul saniyeler içinde sular altında kaldı. Lise, bölgedeki tek okul konumunda bulunurken, bölgedeki birçok öğrenci burada eğitim görüyordu.