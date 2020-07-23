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3 katlı okul sel nedeni ile çöktü

yaşanan sel felaketi nedeniyle 3 katlı okul çöktü. Mayıs ayının sonunda başlayan Muson yağmurları nedeni ile birçok bölgede sel felaketi meydana gelirken, nehirlerde taşkınlar yaşandı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 18:51 Son Güncelleme: 23.7.2020 19:15 ABONE OL
Bangladeş’te 3 katlı okul sel nedeni ile çöktü

Bangladeş'te yaşanan sel felaketi nedeniyle 3 katlı okul çöktü. Mayıs ayının sonunda başlayan Muson yağmurları nedeni ile birçok bölgede sel felaketi meydana gelirken, nehirlerde taşkınlar yaşandı.

Bangladeş’te 3 katlı okul sel nedeni ile çöktü

Foridpur kentinde aşırı yağışlar nedeni ile meydana gelen sel felaketinde Padma Nehri üzerinde bulunan Shivchar adasındaki 300 öğrenci kapasiteli SESDP Model Lisesi çöktü. Okul saniyeler içinde sular altında kaldı. Lise, bölgedeki tek okul konumunda bulunurken, bölgedeki birçok öğrenci burada eğitim görüyordu.

Bangladeş’te 3 katlı okul sel nedeni ile çöktü

Okulun çökme anı çevredekiler tarafından anbean kaydedilirken, okulun çöktüğünü duyan öğrenci ve veliler gözyaşlarına hakim olamadı.

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Bangladeş’te 3 katlı okul sel nedeni ile çöktü
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