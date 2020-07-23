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Bıçakladığı köpeği serbest kalınca öldüren caniden şoke eden cevap!

Tüyler ürperten olay 'ın Samandağ ilçesinde yaşanmıştı. Sinan Aydoğan isimli şahıs, komşusunun bahçesindeki golden cinsi köpeği bıçakladıktan sonra şikayet üzerine gözaltına alınmış, karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest kalmış ve bu sefer köpeği öldürmüştü. Cani adamın, sosyal medyada kendisine "köpeği neden öldürdüğünü" soran bir kişiye verdiği cevap ise "bu kadarına da pes!" dedirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 14:58 Son Güncelleme: 23.7.2020 15:11 ABONE OL
Bıçakladığı köpeği serbest kalınca öldüren caniden şoke eden cevap!

'ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesindeki 'Goldi' isimli köpeği bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından geri dönüp yeniden bıçaklayarak köpeğin ölümüne neden olan Sinan Aydoğan'ın bir sosyal medya kullanıcısının 'neden yaptığını sorduğu' mesaja ''Fazla merak başa bela getirir' cevabı tepkiye neden oldu.

Bıçakladığı köpeği serbest kalınca öldüren caniden şoke eden cevap!

Olay, ilçeye bağlı Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Randa ailesinin evlerinin bahçesinde beslediği Golden Retriever cinsi köpekleri Goldi, 19 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen Sinan Aydoğan tarafından bıçaklandı. Köpeğin inlemeleri üzerine dışarı çıkan Nejdet Randa, Goldi'yi yaralı halde bulurken saldırgan Sinan Aydoğan'ı yakaladı. İkili arasında arbede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri Aydoğan'ı gözaltına aldı.

Bıçakladığı köpeği serbest kalınca öldüren caniden şoke eden cevap!

Yoldan geçerken tesadüfen gördüğü Goldi'yi bıçakladığı belirlenen Aydoğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bıçakladığı köpeği serbest kalınca öldüren caniden şoke eden cevap!

Aydoğan, serbest kalır kalmaz geri gelip Goldi'yi ikinci kez bıçakladı. Saldırgan bu kez kaçarken aile sabah uyandıklarında köpeklerini kanlar içerisinde buldu.

Bıçakladığı köpeği serbest kalınca öldüren caniden şoke eden cevap!

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen Goldi, veteriner hekim tarafından alındığı ameliyatta bıçak darbelerinin akciğere verdiği hasar nedeniyle hayatını kaybetti.

Bıçakladığı köpeği serbest kalınca öldüren caniden şoke eden cevap!

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ

Goldi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kullanıcılar iki kez serbest kalan Aydoğan'ın tutuklanması için çağrıda bulunurken, bir kullanıcı ise Aydoğan ile yaptığı konuşmayı paylaştı.

Bıçakladığı köpeği serbest kalınca öldüren caniden şoke eden cevap!

Sosyal medya kullanıcısının verdiği tepkiye 'Ben bıçakladım, hayırdır?' cevabı veren Aydoğan'ın, 'neden yaptığı' sorulunca da 'Fazla merak başa bela getirir, sana anlatana sor bence' cevabı tepkileri arttırdı.

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Bıçakladığı köpeği serbest kalınca öldüren caniden şoke eden cevap!
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