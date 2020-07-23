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Haberler Yaşam Haberleri CANLI | TOKİ Çankırı Çerkeş ve Afyon Sandıklı kura çekilişi sonuçları: 23 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

CANLI | Çerkeş ve kura çekilişi sonuçları: 23 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

kuralarında Çerkeş ve ’de heyecanlı gün! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen konutlar, canlı yayın ile gerçekleştirilen çekilişler sayesinde sahiplerini buluyor. TOKİ ve Afyon Sandıklı kura çekilişi sonuçları da, Toplu Konut İdaresi tarafından bugün gerçekleştirilecek kuralar ile belli olacak. Peki, TOKİ Çankırı Çerkeş ve Afyon Sandıklı kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, TOKİ Çankırı Çerkeş ve Afyon Sandıklı kura çekilişi canlı yayını ve sorgulama işlemi hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 23.7.2020 08:49 ABONE OL
CANLI | TOKİ Çankırı Çerkeş ve Afyon Sandıklı kura çekilişi sonuçları: 23 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

Çerkeş ve kura çekilişi kapsamın toplamda 519 konut 23 Temmuz'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Yenişehir, hem İnegöl ilçeleri için TOKİ Bursa kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ ve Afyon Sandıklı konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ ÇANKIRI ÇERKEŞ VE AFYON SANDIKLI KURA ÇEKİLİŞİ 23 TEMMUZ 2020

CANLI | TOKİ Çankırı Çerkeş ve Afyon Sandıklı kura çekilişi sonuçları: 23 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

TOKİ ANKARA VE BURSA KURA ÇEKİLİŞİ YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI | TOKİ Çankırı Çerkeş ve Afyon Sandıklı kura çekilişi sonuçları: 23 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

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CANLI | TOKİ Çankırı Çerkeş ve Afyon Sandıklı kura çekilişi sonuçları: 23 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
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