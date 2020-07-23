CANLI | TOKİ Çankırı Çerkeş ve Afyon Sandıklı kura çekilişi sonuçları: 23 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

Çankırı Çerkeş ve Afyon Sandıklı TOKİ kura çekilişi kapsamın toplamda 519 konut 23 Temmuz'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Yenişehir, hem İnegöl ilçeleri için TOKİ Bursa kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Çankırı Çerkeş ve Afyon Sandıklı konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ ÇANKIRI ÇERKEŞ VE AFYON SANDIKLI KURA ÇEKİLİŞİ 23 TEMMUZ 2020