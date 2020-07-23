Erzurum Kongresi anlamı nedir? 101. yıldönümü kutlanan Erzurum Kongresi'nin tarihi önemi ne?

2 hafta süren Erzurum Kongresi anlamı büyük önem taşımaktadır. Kurtuluş Mücadelesi'nde emek verilen yol için büyük adım atılmış ve işgal altındaki 5 ilden 62 delege katılmış olup ilk kez ulusaş bağımsızlığın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Peki; Erzurum Kongresi anlamı nedir? 101. yıldönümü kutlanan Erzurum Kongresinin tarihi önemi ne?
İlk kez 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum'da toplanan Erzurum Kongresi önemi, alınan kararları bakımından büyük önem taşımaktadır. 5 Doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen 62 delege katılmış olup bu iller işgal altındaki iller olmuştur. Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış; yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir.
1- Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
2- İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiş ve Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı anda Türk vatanı olan topraklarının parçalanamayacağı açıklanmıştır.
3- Toplanış şekli bakımından bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir.
4- İlk defa geçici bir hükümetin kurulacağından bahsedilmiştir.
5- Erzurum Kongresi Sivas kongresine bir ön hazırlık çalışması niteliğindedir.
6- İlk kez başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı dokuz kişilik bir Temsil Heyeti oluşturuldu. Bu Temsil Heyeti bir hükümet gibi görev yapacaktır. (Temsil Heyeti'nin görevi TBMM'nin açılmasına kadar devam edecektir.)
7- Erzurum Kongresinin bir önemi de Batı Anadolu'da Yunan kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuva-yi Milliye üzerinde büyük moral etkisi yaptı.
8- Erzurum Kongresi Mustafa Kemal'in sivil olarak görev aldığı ilk yerdir. Bölgesel bir kongredir.