Erzurum Kongresi anlamı nedir? 101. yıldönümü kutlanan Erzurum Kongresi'nin tarihi önemi ne?

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anlamı nedir? 101. yıldönümü kutlanan Erzurum Kongresi'nin tarihi önemi ne?

İlk kez 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum'da toplanan kongre kararları büyük önem taşımaktadır. Alınan kararlar arasında ilk kez milli sınırlardan bahsedilmiş, Türk vatanı olan toprakların parçalanamayacağı açıklanmıştır. İlk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 23 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da toplanan anlamı nedir? 101. yıldönümü kutlanan Erzurum Kongresi'nin tarihi önemi ne?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:10 ABONE OL
Erzurum Kongresi anlamı nedir? 101. yıldönümü kutlanan Erzurum Kongresinin tarihi önemi ne?

2 hafta süren anlamı büyük önem taşımaktadır. Kurtuluş Mücadelesi'nde emek verilen yol için büyük adım atılmış ve işgal altındaki 5 ilden 62 delege katılmış olup ilk kez ulusaş bağımsızlığın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Peki; nedir? 101. yıldönümü kutlanan Erzurum Kongresinin tarihi önemi ne?

ERZURUM KONGRESİ ANLAMI VE ÖNEMİ!

İlk kez 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum'da toplanan , alınan kararları bakımından büyük önem taşımaktadır. 5 Doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen 62 delege katılmış olup bu iller işgal altındaki iller olmuştur. Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış; yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir.

Erzurum Kongresi anlamı nedir? 101. yıldönümü kutlanan Erzurum Kongresinin tarihi önemi ne?

ERZURUM KONGRESİ'NİN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

1- Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

2- İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiş ve Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı anda Türk vatanı olan topraklarının parçalanamayacağı açıklanmıştır.

3- Toplanış şekli bakımından bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir.

4- İlk defa geçici bir hükümetin kurulacağından bahsedilmiştir.

5- Sivas kongresine bir ön hazırlık çalışması niteliğindedir.

6- İlk kez başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı dokuz kişilik bir Temsil Heyeti oluşturuldu. Bu Temsil Heyeti bir hükümet gibi görev yapacaktır. (Temsil Heyeti'nin görevi TBMM'nin açılmasına kadar devam edecektir.)

7- Erzurum Kongresinin bir önemi de Batı Anadolu'da Yunan kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuva-yi Milliye üzerinde büyük moral etkisi yaptı.

8- Erzurum Kongresi Mustafa Kemal'in sivil olarak görev aldığı ilk yerdir. Bölgesel bir kongredir.

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Erzurum Kongresi anlamı nedir? 101. yıldönümü kutlanan Erzurum Kongresi'nin tarihi önemi ne?
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