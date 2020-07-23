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Eşini defalarca bıçakladı polisi arayıp ‘ etti’ dedi

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Eşini defalarca bıçakladı polisi arayıp ‘intihar etti’ dedi
VAN'da karısını defalarca bıçaklayan şahıs daha sonra polisi arayıp eşinin intihar ettiğini bildi. Olay, merkez Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 4 gün önce meydana geldi. İddialara göre; Muhammed K. (35), eşi F.K.'yı (30) tartışmanın ardından çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakya defalarca yaraladı. F.K. kanlar içinde yere yığılırken, Muhammed K. bir süre bekleyip, polisi aradı ve eşinin intihar ettiğini bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.K., hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, Muhammed K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Eşini defalarca bıçakladı polisi arayıp ‘intihar etti’ dedi
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