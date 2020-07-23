Etiler’de çılgın sevgili krizi! Vinç kiralayıp, 6. kata çıkınca karakolluk oldu...

VİNÇ OPERATÖRÜ ANLATTI

Olayla ilgili tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan vinç operatörü Adem Y.'nin 14 Şubat sevgililer günü için sürpriz yapmak istediğini, bu nedenle vinci kiraladığını anlattı. Vinç operatörü, 'Şirket tarafından bana atılan konuma gittim. Burada Adem beni karşıladı, altıncı kata çıkıp eski eşine çiçekleri vermek istediğini beyan etti. Ben de vincin sepetine bindirerek Ademi yukarı çıkarttım. Camı açan eski eşi çiçeklere kabul etmek istemeyince ben bir terslik olduğunu anlayıp Adem'i aşağıya indirdim, vinç ücretini alıp olay yerinden ayrıldım' dedi. Eski eş Özlem Y.'nin ablası Güler K., Adem Y.'den şikayetçi olunca genç adam hakkında soruşturma başlatıldı.