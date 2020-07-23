Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazı öncesi açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın tekrardan camii olması ile birlikte atanan iki imamdan bir tanesi de Ferruh Muştuer oldu. Daha önce Ayasofya'da Fetih Suresi okuyan Muştuer, 2015 yılında Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında birinciliği elde etmişti. Peki, Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli?