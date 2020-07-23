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kimdir? , nereli?

Ayasoyfa’nın tekrardan Camii vasfını kazanması ile birlikte, atanan iki imamdan biri olan ’in hayatı ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Daha önce Ayasofya’da Fetih Suresi okuyan Muştuer, 2015 yılında Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında birinciliği elde etmişti. Peki, Ferruh Muştuer kimdir? , nereli?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 15:29 ABONE OL
Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazı öncesi açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın tekrardan camii olması ile birlikte atanan iki imamdan bir tanesi de oldu. Daha önce Ayasofya'da Fetih Suresi okuyan Muştuer, 2015 yılında Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında birinciliği elde etmişti. Peki, Ferruh Muştuer kimdir? , nereli?

Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli?

FERRUH MUŞTUER KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

, 1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu.

Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli?

2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.

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Ferruh Muştuer kimdir? Ferruh Muştuer kaç yaşında, nereli?
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