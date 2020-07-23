Gaziantep’te vaka sayısı artıyor cezalar katlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalardır vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te cadde ve sokaklardaki yoğunlukta azalma yaşanmıyor. Salgının başladığı ilk günlerden beri vaka sayısı artmaya devam eden ve Türkiye'de vaka artış sayısı en çok olan üçüncü kent konumunda bulunan Gaziantep'te, kurallar hiçe sayılmaya, maske ve sosyal mesafe kuralları göz ardı edilmeye devam ediyor.

Salgın sürecinde en çok ceza yazılan kentte, bir günde kurallara uymayan 3 bin 227 kişiye daha ceza yazıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlerdir paylaştığı günlük korona virüs tablosunda vaka sayısı en fazla artan beş kent içerisinde üçüncü sıradaki yerini korumaya devam eden Gaziantep'te, önümüzdeki günlerde nasıl tedbirler alınacağı ise merek konusu.

"DEVLET HER VATANDAŞIN BAŞINA POLİS DİKEMEZ"

Kentte giderek artan vaka sayıları ile ilgili konuşan bir vatandaş, "İnsanlar kurallara uymuyor. Sosyal mesafe yok sayılıyor. Pek çok kişi maske takmayı bilmiyor. Maskelerini çene altına kadar indiriyorlar. Yani artık olay vatandaşta bitiyor. Devlet herkese ne yapması gerektiğini söylüyor. Devlet her vatandaşın başına bir polis dikemez. Vatandaşların kendisinin dikkat edip, kendini koruması lazım" dedi.

Bazı vatandaşlar ise yetkililerin daha sert tedbir alması gerektiğini, hatta sokağa çıkma yasaklarının tekrar gelmesi gerektiğini vurguladı.