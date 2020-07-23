Gülistan için baraj boşaltılıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İZDES projesi kapsamında Tunceli'ye ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun (21) bulunması amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nden su tahliyesine başlandığını söyledi. 200 günden bu yana kayıp olan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ile de kısa bir görüşme gerçekleştiren Çataklı, "Barajın boşaltılması yönünde bir talimat var. O yönde bir çalışma da pazartesi günü itibariyle başlatıldı. Hedefimiz mümkün olduğu kadar barajın en azından köprünün bulunduğu alanı kurutarak çalışmayı gözle görülür şekilde sonuçlandırmaya yönelik. O sebeple teknik arkadaşlar da çalışıyorlar. Boşaltılma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 180 gün su altı arama faaliyeti yürüttük. 500 civarında personel görevlendirdik. Türkiye'nin bir çok ilinden bölgesinden dalgıçlarımız geldi. Esasen bu işler normalde bir hafta, 10-15 gün sürdürülen işlerdir. Ancak bunu 6 ay sürdürdük. Elimizdeki bütün teknik imkanları, insan kabiliyetini kullandık. Ancak bir netice alamadık. Son bir talep vardı bu konuda. Teknik imkânlar elverdiği ölçüde gereği yapılacak. Kurumlarımız çalışıyor inşallah netice alacağız" dedi.