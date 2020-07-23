Gürültü yapan komşusunu uyardı, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA YATTI



Dikili, ikinci katta oturan komşusu A.A.'yı (25) gürültü yaptığı için uyardı. Aralarında tartışma çıkınca iddiaya göre A.A., Fatih Dikili'ye yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yıkılan Fatih Dikili çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda tedavi gören Dikili yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra ifadesi alınan A.A. serbest bırakıldı.