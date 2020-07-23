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Gürültü yapan komşusunu uyardı, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti

Kan donduran olay 'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Gürültü yapan komşusunu uyaran (32) isimli genç, komşusu A.A.'nın saldırısına uğradı. Dikili, aldığı yumruk darbesiyle hayatını kaybetti. Komşu A.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 09:34 Son Güncelleme: 23.7.2020 09:37 ABONE OL
Gürültü yapan komşusunu uyardı, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, olay Altaylılar Mahallesi 272 Sokak Soydan apartmanında meydana geldi. Apartmanın zemin katında oturan 32 yaşındaki Fatih Dikili, 2. katta yüksek sesler geldiğini fark etti.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA YATTI

Dikili, ikinci katta oturan komşusu A.A.'yı (25) gürültü yaptığı için uyardı. Aralarında tartışma çıkınca iddiaya göre A.A., Fatih Dikili'ye yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yıkılan Fatih Dikili çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda tedavi gören Dikili yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra ifadesi alınan A.A. serbest bırakıldı.

Fatih Dikili'nin hayatını kaybetmesi üzerine A.A., Antalya'da gözaltına alındı.

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Gürültü yapan komşusunu uyardı, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
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