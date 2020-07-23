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'dan Ayasofya'ya 21 ton , cemaate 10 bin gül lokumu

'dan 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ne serpilmek üzere 21 ton gül suyunun yola çıktığı bildirildi. ‘Ayasofya Gül Kokuyor’ sloganıyla hazırlanan ve içerisinde tonlarca gülsuyu ve çeşitli ikramları barındıran araç İstanbul’a doğru yola çıktı. Yine Ayasofya Camiine gidecek bir araç ise Isparta’dan yola çıkmadan şehir merkezinde caddeleri gülsuyu ile yıkadı.

AA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 21:10 Son Güncelleme: 23.7.2020 21:26 ABONE OL
Isparta'dan Ayasofya'ya 21 ton gül suyu, cemaate 10 bin gül lokumu

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gül suyunun cami ve çevresine serpileceği belirtildi.

'Ayasofya Gül Kokuyor' sloganıyla hazırlanan ve içerisinde tonlarca gülsuyu ve çeşitli ikramları barındıran araç İstanbul'a doğru yola çıktı. Yine Ayasofya Camiine gidecek bir araç ise Isparta'dan yola çıkmadan şehir merkezinde caddeleri gülsuyu ile yıkadı.

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Caminin iç kısmına 1 ton doğal, dış kısmına da 20 ton esansiyel gül suyu serpileceği vurgulanan açıklamada, namaz kılan cemaate ise 10 bin gül lokumu dağıtılacağı kaydedildi.

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Isparta'dan Ayasofya'ya 21 ton gül suyu, cemaate 10 bin gül lokumu
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