Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Boğazı’nda skandal görüntüler! Yat partisi düzenleyip...

’nda skandal görüntüler! Yat partisi düzenleyip...

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle gece kulüpleri geçici olarak kapatıldı ancak yat ve tekneler gece kulübüne dönüştü. 'nda salgına rağmen parti düzenlenen bir yatta eğlenceye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:12 Son Güncelleme: 23.7.2020 10:25 ABONE OL
İstanbul Boğazı’nda skandal görüntüler! Yat partisi düzenleyip...
Korona virüs salgını sonrası eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması nedeniyle bazı organizatörlerin yasakları delerek gece kulübüne dönüştürdükleri tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Fatih Balat sahilinde dün saat 22.00 sıralarında parti için önceden rezervasyon yaptıran onlarca kişinin binmesinin ardından yat kalkış yaptı. Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup daha sonra İstanbul Boğazı'na açıldı.



TEKNE VE YATLAR GECE KULÜBÜNE DÖNÜŞTÜ
Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü. Organizatörler ile katılımcılar yat ve teknelerdeki düzenledikleri partilerle salgın riskini de artırıyor



Boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen partilere katılan onlarca kişi salgına rağmen doyasıya eğleniyor. Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal medya sayesinde partilere davet çağrısında bulunuyor. Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor Bilim Kurulu Üyesinden kritik okul açıklaması! O süreç belirleyici olacak Bilim Kurulu üyesi Çelik: Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz Jandarma ekiplerince, yolcu otobüslerine corona denetimi yapıldı

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Boğazı’nda skandal görüntüler! Yat partisi düzenleyip...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA