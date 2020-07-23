Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!

’da dev uyuşturucu operasyonu!

’da 13-21 Temmuz tarihleri arasında 14 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirilirken 104 şüpheli tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 23.7.2020 14:10 Son Güncelleme: 23.7.2020 14:14 ABONE OL
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

ÇOK SAYIDA İLÇEDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Edinilen bilgiye göre, 13 – 21 Temmuz tarihleri arasında Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Şişli, Pendik, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde uyuşturucu madde sattığı yönünde tespiti yapılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 132 kilo 395 gram Metamfetamin, 12 kilo 827 gram Esrar, 4 kilo 260 gram Skunk, 268 gram Sentetik Kannabinoid, 7 kilo 320 gram Afyon Sakızı, 7 kilo 803 gram Eroin, 136 gram kokain, 65 kök Hint Keneviri, 26 adet Extacy, 18 adet Sentetik Ecza, 64 kilo 780 gram Kimyasal Katkı, 10 adet ruhsatsız silah, 2 adet Pompalı Tüfek, 257 adet Fişek, 92 bin 640 TL, 1040 Dolar, 950 Euro para ele geçirildi.

Konu ile ilgili 160 şüpheli şahıs tespit edilirken haklarında işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan 104'ü şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmir'de fuhuş rezaleti! Mahalleye gelen 1 ay sonra geri gidiyor

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA