İzmir'de fuhuş rezaleti! "Mahalleye gelen 1 ay sonra geri gidiyor"

Şehrin en kalabalık noktaları arasında yer alan bölgede oturan ve çalışan vatandaşlar, durumu daha önce birçok kez bildirmelerine rağmen kalıcı bir çözüm alınmadığını söyledi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini görünce bu kişilerin kaçtığını, ancak polis gittikten sonra yine aynı durumun yaşandığını belirtti.



