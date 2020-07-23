Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kağıt toplayıcısı çocuk, kaldırımda uykuya daldı

Kağıt toplayıcısı çocuk, kaldırımda uykuya daldı

'da kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu bir çocuk, sırtladığı büyük sorumluluğa dayanamayıp kaldırımda uykuya daldı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 11:01 ABONE OL
Kağıt toplayıcısı çocuk, kaldırımda uykuya daldı

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahellesi'nde kağıt toplayarak geçimini sağlayan Suriye uyruklu bir çocuğun vücudu sırtında taşıdığı ağır yüke daha fazla dayanamadı. Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkarak geç saatlere kadar evine ekmek götürebilmek için Aydın'ın 40 dereceyi geçen sıcaklığında kağıt toplayan çocuk, kaldırıma koyduğu ekmek teknesi olan kağıt arabasının yanı başında uyuyakaldı. Eldivenleri ve maskesini çıkartıp serin ve gölge olan kaldırımda uykuya dalan çocuğa vatandaşlar da rahatsız olmaması için müdahale etmedi.

YAŞITLARI PARKTA OYNUYOR

Yaşıtları parklarda koşup oynarken, alın teri ile kazandığı harçlığını avucunda sıkı sıkıya tutup uyuyan çocuğun hali objektiflere bu şekilde yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kağıt toplayıcısı çocuk, kaldırımda uykuya daldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA