Kalpleri duran anne ile karnındaki bebeğin mucize kurtuluşu duygulandırdı

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası 28 yaşındaki Semra Esen, 36 haftalık hamileyken fenalaştı. Ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan anne ile karnındaki bebeğinin, kalplerinin durduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, acil servis ortamında 6 branştan doktor, anne ve bebeğin hayata tutunması için cansiperane bir mücadele ortaya koydu.Anneye sezaryenle doğum yaptıran doktorlar, anne ve bebeği kalp masajıyla hayata döndürdü. Daha sonra rahim alma operasyonu gerçekleştiren doktorlar, iki hastanın da tamamen sağlığına kavuşması için mücadele etti.

14 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alınan annenin, uğruna ölümü göze aldığı bebeğine kavuşma anında yaşadığı mutluluk, hem ailesinin hem de doktorlarının gözlerini yaşarttı.