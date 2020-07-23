Katil boksöre ağır müebbet istendi

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde milli boksör olan Selim Ahmet Kemaloğlu (26), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar'ı (25) dövüp, göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Tutuklanan Kemaloğlu hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Kemaloğlu hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Muğla Kapalı Cezaevi'nde bulunan sanık 8 Ekim'de hâkim karşısına çıkacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da davaya müdahillik talebinde bulundu.