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Komşuların silahlı kavgasında yoldan geçen 3 aylık hamile kadın da yaralandı

'da Hasan Ç. (21) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan komşusu, av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda Hasan Ç. ile yoldan geçen 3 aylık hamile Fatoş P. (26) yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 19:33 Son Güncelleme: 23.7.2020 19:34 ABONE OL
Komşuların silahlı kavgasında yoldan geçen 3 aylık hamile kadın da yaralandı

'da Hasan Ç. (21) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan komşusu, av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda Hasan Ç. ile yoldan geçen 3 aylık hamile Fatoş P. (26) yaralandı.

Komşuların silahlı kavgasında yoldan geçen 3 aylık hamile kadın da yaralandı

Olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 gün önce Hasan Ç. ile aynı mahallede oturan ismi açıklanmayan komşusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Komşuların silahlı kavgasında yoldan geçen 3 aylık hamile kadın da yaralandı

Bugün de sokakta karşılaşan taraflar yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşusu tarafından av tüfeğiyle ateş açılan Hasan Ç. ile yoldan geçen 3 aylık Fatoş P. yaralandı.

Komşuların silahlı kavgasında yoldan geçen 3 aylık hamile kadın da yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavi için hastaneye götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Komşuların silahlı kavgasında yoldan geçen 3 aylık hamile kadın da yaralandı
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