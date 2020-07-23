Konsolosluk önündeki birliktelik adliyelik etti

Ayşe K., Veysel K. ile evliydi. 34 yaşındaki genç kadın, geçtiğimiz aylarda eşiyle gezintiye çıktı. Çift, gecenin ilerleyen saatlerinde Rus Konsolosluğu önüne geldiklerinde aracı park etti. Araç içerisinde birliktelik yaşayan çifti, yoldan geçen başka bir şahıs gördü.

Şahıs, yol bitimindeki görevli polislere durumu bildirdi. Polis memurları konsolosluk önündeki aracın yanına gitti ve camı tıkladı. Çifti uyaran polisler, ikili hakkında işlem yapmak istedi. Duruma sinirlenen Ayşe K.iddiaya göre polis memurlarına ağır sözler sarf etti.

DAVA AÇILDI



Polis memurları olayla ilgili tutanak tutup savcılığı ihbar etti. Savcılık, görevli polislere hakaret eden Ayşe K. hakkında 'görevli memura direnme ve hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.