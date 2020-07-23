Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Konsolosluk önündeki birliktelik adliyelik etti

Konsolosluk önündeki birliktelik adliyelik etti

önünde yaşanan olay şaşkına çevirdi! Eşiyle araç içerisinde uygunsuz bir durumda yakalanan genç kadın, kendisini uyaran polis memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 23.7.2020 11:37 Son Güncelleme: 23.7.2020 12:00 ABONE OL
Konsolosluk önündeki birliktelik adliyelik etti

Ayşe K., Veysel K. ile evliydi. 34 yaşındaki genç kadın, geçtiğimiz aylarda eşiyle gezintiye çıktı. Çift, gecenin ilerleyen saatlerinde Rus Konsolosluğu önüne geldiklerinde aracı park etti. Araç içerisinde birliktelik yaşayan çifti, yoldan geçen başka bir şahıs gördü.

Şahıs, yol bitimindeki görevli polislere durumu bildirdi. Polis memurları konsolosluk önündeki aracın yanına gitti ve camı tıkladı. Çifti uyaran polisler, ikili hakkında işlem yapmak istedi. Duruma sinirlenen Ayşe K.iddiaya göre polis memurlarına ağır sözler sarf etti.

DAVA AÇILDI

Polis memurları olayla ilgili tutanak tutup savcılığı ihbar etti. Savcılık, görevli polislere hakaret eden Ayşe K. hakkında 'görevli memura direnme ve hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.

İzmir'de fuhuş rezaleti! Mahalleye gelen 1 ay sonra geri gidiyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Konsolosluk önündeki birliktelik adliyelik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA