Köpeğin bulduğu kafatasının ardından bölgede bir de kemik parçasına rastlandı

Emniyet güçleri ve arama kurtarma ekipleri, cesedin diğer parçalarının da bulunması için çalışma başlattı. Pazartesi günü ise bölgede bir kemik daha bulundu. Ekipler, bu kemiğin, kafatası bulunan kişiye ait olma ihtimaline karşılık incelemeye aldı. Kafatasının kime ait olduğunu belirlemek için DNA testinin sonuçları beklenirken, bölgede yapılan incelemeler devam ediyor.