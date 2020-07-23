Mübarek Kurban bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Diyanet ile bayram günleri takvimi 2020

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Mübarek Ramazan Bayramı'na girmemize oldukça kısa bir süre kaldı. İslam âleminin yıl içindeki ikinci dini bayramı olan kurban bayramı ile ilgili tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Corona virüs salgını nedeniyle, önceki bayramı evde geçiren vatandaşlar, bu bayramda aylar öncesinden planlarını yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı dini günler takvimi ile 'bayrama kaç gün kaldı' sorusunu da yanıtlamış oldu. Peki, Kurban bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 'kurban bayramı tatili kaç gün olacak?' sorusunun yanıtı…

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram günleri takvimine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi netleşti. Böylece resmi tatil günleri de belli olmuş oldu.