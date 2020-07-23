O katillere ağır müebbet

İstanbul Beyoğlu'nda bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Halit Ayar'ın (23) davasında savcılık, esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada Ayar'ı bıçaklayan Emra Yaşar'ın müebbet hapis, yere düştükten sonra Ayar'a tekme atan Erhan Kurdal'ın ise ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada, Ayar'ın arkadaşlarıyla gezmek ve eğlenmek için İstiklal Caddesi'ne gittikleri, saat 04.10 sıralarında Şişhane metro durağına geldikleri, sanıklar Yaşar ve Kurdal ile burada karşılaştıkları anlatıldı. Kurdal'ın önce Tolga Ozan'dan bira istediği, bununla yetinmeyip "İki teklik atın da biz de bira alalım" diye para talep ettiği, Ozan'ın para olmadığını söylemesi üzerine Kurdal'ın Ozan'a elindeki şişeyle vurduğu ve kavganın böyle başladığı aktarıldı. Ayar'ı bıçaklayan Yaşar'ın müebbet hapis, yere düştükten sonra Ayar'a tekme atan Kurdal'ın ise ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Sanıklardan Kurdal'ın ayrıca Ozan'ı yaraladığı bira şişesi silah sayılarak "nitelikli yağma"dan 10 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istendi.