Öldürülüp gömülen 2 inşaat işçisi, toprağa verildi

BAHÇEDE HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, Zonguldak Valiliği'nden yapılan yeni açıklamada, Serkan A. ve babası İsmail A.'nın evinin bahçesinde ekilmiş 157 kök Hint keneviri ile 2 kilo bonzai ele geçirildiği belirtildi. Kaçan şüphelilerin, geçen yıl haziran ayında da tarlalarında 22 bin kök Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandıkları ve mahkeme sürecinde serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.