CANLI | 23 Temmuz Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen iller arası tayin sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. 29 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri aralığında alınan başvuruların ardından bakanlık 12.00 itibarıyla kura çekilişinin başlayacağını ve kuranın canlı yayınlanacağını bildirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları nasıl sorgulanır? İşte canlı yayın ekranı ve tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen iller arası tayin kura çekimi için adaylar 12.00'da başlayacak canlı yayını bekleyişe geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak kuranın "Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır." İfadeleri kullanıldı.