CANLI | 23 Temmuz Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

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CANLI | 23 Temmuz iller arası tayin kura sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

iller arası tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken Bakanlık tarafınca gerçekleştirilmekte olan canlı yayın kura çekimi yakından takip ediliyor. Başvurular Haziran ve temmuz aylarında alınırken il dışı atama kurası bugün gerçekleşiyor. Yapılan açıklamaya göre ise Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları canlı yayın üzerinden belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı? İşte canlı yayın kura çekimi ve detaylar…

Giriş Tarihi: 23.7.2020 11:35 Son Güncelleme: 23.7.2020 11:35 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Temmuz Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası CANLI YAYIN!

tarafından gerçekleştirilen iller arası tayin sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. 29 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri aralığında alınan başvuruların ardından bakanlık 12.00 itibarıyla kura çekilişinin başlayacağını ve kuranın canlı yayınlanacağını bildirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları nasıl sorgulanır? İşte canlı yayın ekranı ve tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen iller arası tayin kura çekimi için adaylar 12.00'da başlayacak canlı yayını bekleyişe geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak kuranın "Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır." İfadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Temmuz Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası CANLI YAYIN!

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları aynı gün Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.
Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

CANLI YAYIN KURA ÇEKİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Temmuz Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kurası CANLI YAYIN!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kura çekilişinin 23 Temmuz'da saat 12:00'da başlayacağı, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan açıklamada, 'Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.' denildi.

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CANLI | 23 Temmuz Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
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