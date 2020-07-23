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’da şüpheli ölüm

Sakarya'nın ilçesinde pazar yeri arkasında yerde hareketsiz yatan vatandaş ekipleri harekete geçirdi. 58 yaşındaki vatandaşın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 12:42 Son Güncelleme: 23.7.2020 12:43 ABONE OL
Sapanca’da şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesinde bulunan kapalı pazar yeri mevki'inde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden kişinin 58 yaşındaki Osman Gümüş olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının bölgede yaptığı incelemeler sonrasında hayatını kaybeden Gümüş'ün cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Sapanca’da şüpheli ölüm
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