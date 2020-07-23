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Sevgilisiyle tartıştı, dağa çıkıp kayboldu!

'da şoke eden olay! Erkek arkadaşına sinirlenip gece saatlerinde Uludağ'a çıkan kadın kayboldu. Kadının yardım talbinin ardından ekipleri arama çalışması başlattı. Kayıp kadın bir saat kadar sonda yolunu bularak ekiplere ulaştı!

İHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 09:19 Son Güncelleme: 23.7.2020 09:21 ABONE OL
Sevgilisiyle tartıştı, dağa çıkıp kayboldu!

Olay, 00.30 sıralarında il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü üzerinde dağda meydana geldi.

Sevgilisiyle tartıştı, dağa çıkıp kayboldu!

Edinilen bilgiye göre, Sevilay Öztürk sevgilisine sinirlenip dağa hava almaya çıktı. Bir süre dağda yürüyüş yapan Öztürk, gece karanlığıyla birlikte yönünü kaybetti.

Sevgilisiyle tartıştı, dağa çıkıp kayboldu!

Bunun üzerine cep telefonuyla yardım istedi. Alınan ihbar sonrası bölgeye , jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sevgilisiyle tartıştı, dağa çıkıp kayboldu!

Yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı. 1 saat sonra kadın, kendi çabalarıyla geldiği yolu bularak ekiplerinden yiyecek malzeme istedi.

Sevgilisiyle tartıştı, dağa çıkıp kayboldu!

Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sevgilisiyle tartıştı, dağa çıkıp kayboldu!

Polis ekipleri ise ifadesini almak üzere Öztürk'ü emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sevgilisiyle tartıştı, dağa çıkıp kayboldu!
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