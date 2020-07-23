Sokak ortasında dövdüğü çocuğu devlet korumasına alınmıştı... O anne konuştu

O anlık bir sinirle yaptığım bir olay. Bu olaydan sonra ifade verdim. Çocuğumu benden aldılar, şu an oğluna şiddet gösteren bir anne olarak görülüyorum. Aslında şiddet gösteren bir anne değilim ben, çocuğuma düşkün bir anneyim. Dört senemi harcadım onun için, babası hiç ilgilenmedi."

Eskişehir'de sokak ortasında çocuğunu döven anne karakola götürüldü | Video