Son dakika: Antalya'da korku dolu bekleyiş! Plajdan apar topar şemsiye getirdiler...

Kazayı görenler durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Celal Kantarcı, ambulans gelene kadar çevredekiler tarafından getirilen plaj şemsiyesiyle güneşten korundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı, tedaviye alındı.