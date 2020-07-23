Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda olacak mı?

Milyonların bayram için geri sayımı başlarken 'nda olup olmayacağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediliyordu. Bu kapsamda gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları geçtiğimiz hafta yanıtlayan Başkan Erdoğan beklenen açıklamayı yapmıştı. Geçtiğimiz bayramın kısıtlama nedeniyle buruk geçtiği bilinirken Cumhurbaşkanı ise şu an için bu konunun gündemde olmadığını bildirdi. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.7.2020 07:52 Son Güncelleme: 23.7.2020 07:52 ABONE OL
Son dakika gelişmeleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

haberler… Bayramda olup olmayacağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan; milyonların beklediği açıklamayı yapmıştı. Peki, Bu bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar…

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin detayları merak ediyordu. Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada bayramda böyle bir adım atılmasının zor olduğunu bildirdi. Değerlendirme için ise Bilim Kurulu toplantısı bekleniyor…

Son dakika gelişmeleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.

Son dakika gelişmeleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu'nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, "Ancak Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vaka sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı'nda önlemlere uyacak" dedi.

Son dakika gelişmeleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?
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Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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