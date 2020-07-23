Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in yakın arkadaşları açıkladı: "Eğer sevgilisi olsaydı mutlaka..."

haberi: tarafından canice öldürülen 'in yakın arkadaşları açıkladı: "Eğer sevgilisi olsaydı mutlaka..."

Tüm Türkiye'nin konuştuğu cinayetinin tüm detayları belli oldu! Evli ve bir çocuk babası katil da son ifadesinde her şeyi itiraf etti. Kan donduran cinayetin ayrıntıları hakkında haberleri peş peşe geliyor. Muğla'da üniversite okuyan Pınar Gültekin'in yakın arkadaşları onun nasıl hayat dolu, enerjik birisi olduğunu ifade ederken sevgilisi olsaydı mutlaka haberlerinin olacağını da vurguladılar. Perşembe günü saat 17:00'den sonra kimse Pınar'a ulaşamadı...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 09:45 Son Güncelleme: 23.7.2020 09:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in yakın arkadaşları açıkladı: Eğer sevgilisi olsaydı mutlaka...

Muğla'da bir bağ evinde vahşi bir biçimde katledilen Pınar Gültekin'in arkadaşları Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'e konuştu. Pınar'ın yakın arkadaşları Burcu Özdemir ile Selver Gür, Cemal Metin Avcı'nın iddiaları sonrasında böyle bir şeyin mümkün olamayacağını eğer sevgilisi olsa kesinlikle kendilerine söyleyeceğini ifade ettiler. Pınar'ın ailesiyle de herhangi bir problemi olmadığının altını çizen arkadaşları herkesle arasının iyi olduğunu belirttiler. İşte son dakika gelişmeleri...

Son dakika haberi: Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in yakın arkadaşları açıkladı: Eğer sevgilisi olsaydı mutlaka...
Burcu Özdemir: Çarşamba günü 11.30'a kadar oturduk, sonra o başka bir mekana gitti. 01.30 gibi vedalaştık. 'Eve gidiyorum, görüşürüz' dedi ve gitti. Perşembe saat 17.00'den itibaren telefonuna ulaşamadık. Aramaya başladılar. Biz faili hiç tanımıyoruz. Bizim çevremizde çoğu kimse de tanımıyor. Pınar ile ortak arkadaşlarımızın hiçbiri tanımıyor. Pınar'dan da duymadık. Olaydan sonra haberdar olduk.
Son dakika haberi: Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in yakın arkadaşları açıkladı: Eğer sevgilisi olsaydı mutlaka...
Biz ilişki olup olmadığını da bilmiyoruz. Pınar'ın o adamı tanıyan arkadaşları var sadece. Pınar tek yaşıyordu. Neşe dolu biriydi. Son senesiydi. Planları vardı. Deli dolu bir kızdı. 'Okulu bir bitireyim, önümüze bakarız, güzel şeyler olacak' diyordu. Hayalleri vardı tabi. Ailesiyle de hiçbir sıkıntısı yoktu. Mutlu bir hayatı vardı. Yazıklar olsun bunu yapana. Eşyalarını toplayacağız. Çok zor bir durum. Bütün arkadaşları size Pınar'ın ne kadar iyi bir insan olduğunu zaten söyleyecektir. Pırıl pırıl bir kızdı. Sevilirdi, severdi, saygılıydı.
Son dakika haberi: Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in yakın arkadaşları açıkladı: Eğer sevgilisi olsaydı mutlaka...

Selver Gür: 6 yıllık arkadaşıyım. Böyle bir konudan haberim yoktu. En son çarşamba günü konuştuk. Sonraki gün WhatsApp'tan yazdım cevap vermedi. Bir daha da konuşamadık. Bir ilişkisi olduğunu bilmiyorduk. Her gün birlikteydik. Sevgilisi olsa mutlaka bilirdim. En son konuştuğumuzda okuldaki dersleriyle ilgili konuştuk. Yaz sonu okulu bitirip gidecekti. Çok az dersi kalmıştı. Bitiyordu. En yakın arkadaşımdı benim. Acım çok taze. Bir şey söyleyemiyorum. Çok canice bir durum. Onu çok seviyoruz.

Son dakika haberi: Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in yakın arkadaşları açıkladı: Eğer sevgilisi olsaydı mutlaka...

Sinan Kurt: Sohbet etmeyi, birlikte vakit geçirmeyi seven biriydi. Modu hiç düşmezdi. Hep enerji dolu ve cıvıl cıvıldı. İlişkisi olduğunu veya bu konuda bir sıkıntısı olduğunu duymadık. Ailesi İstanbul'da yaşıyor, arkadaşları da yanına gelip giderdi. Birkaç gün önce görüşmüştük. Olağandışı bir hali de yoktu.

Son dakika haberi: Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in yakın arkadaşları açıkladı: Eğer sevgilisi olsaydı mutlaka...
Batuhan Altın (Pınar'ın oynadığı kısa filmi çeken arkadaşı):
Bir arkadaşım vasıtasıyla tanışmıştık. Severek ve içten bir şekilde oynadı. Samimiydi. Geçen yıl tam bu zamanlarda çektik filmi. 7 Ağustos'ta da yayımladık. Enerjik ve neşeli biriydi.
Son dakika haberi: Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in yakın arkadaşları açıkladı: Eğer sevgilisi olsaydı mutlaka...

Kaynak: Hürriyet

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in yakın arkadaşları açıkladı: "Eğer sevgilisi olsaydı mutlaka..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA