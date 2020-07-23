Son dakika haberi: Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in yakın arkadaşları açıkladı: "Eğer sevgilisi olsaydı mutlaka..."

Biz ilişki olup olmadığını da bilmiyoruz. Pınar'ın o adamı tanıyan arkadaşları var sadece. Pınar tek yaşıyordu. Neşe dolu biriydi. Son senesiydi. Planları vardı. Deli dolu bir kızdı. 'Okulu bir bitireyim, önümüze bakarız, güzel şeyler olacak' diyordu. Hayalleri vardı tabi. Ailesiyle de hiçbir sıkıntısı yoktu. Mutlu bir hayatı vardı. Yazıklar olsun bunu yapana. Eşyalarını toplayacağız. Çok zor bir durum. Bütün arkadaşları size Pınar'ın ne kadar iyi bir insan olduğunu zaten söyleyecektir. Pırıl pırıl bir kızdı. Sevilirdi, severdi, saygılıydı.