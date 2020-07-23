Son dakika haberi: Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin'in yakın arkadaşları açıkladı: "Eğer sevgilisi olsaydı mutlaka..."

Muğla'da bir bağ evinde vahşi bir biçimde katledilen Pınar Gültekin'in arkadaşları Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'e konuştu. Pınar'ın yakın arkadaşları Burcu Özdemir ile Selver Gür, Cemal Metin Avcı'nın iddiaları sonrasında böyle bir şeyin mümkün olamayacağını eğer sevgilisi olsa kesinlikle kendilerine söyleyeceğini ifade ettiler. Pınar'ın ailesiyle de herhangi bir problemi olmadığının altını çizen arkadaşları herkesle arasının iyi olduğunu belirttiler. İşte son dakika gelişmeleri...
Selver Gür: 6 yıllık arkadaşıyım. Böyle bir konudan haberim yoktu. En son çarşamba günü konuştuk. Sonraki gün WhatsApp'tan yazdım cevap vermedi. Bir daha da konuşamadık. Bir ilişkisi olduğunu bilmiyorduk. Her gün birlikteydik. Sevgilisi olsa mutlaka bilirdim. En son konuştuğumuzda okuldaki dersleriyle ilgili konuştuk. Yaz sonu okulu bitirip gidecekti. Çok az dersi kalmıştı. Bitiyordu. En yakın arkadaşımdı benim. Acım çok taze. Bir şey söyleyemiyorum. Çok canice bir durum. Onu çok seviyoruz.
Sinan Kurt: Sohbet etmeyi, birlikte vakit geçirmeyi seven biriydi. Modu hiç düşmezdi. Hep enerji dolu ve cıvıl cıvıldı. İlişkisi olduğunu veya bu konuda bir sıkıntısı olduğunu duymadık. Ailesi İstanbul'da yaşıyor, arkadaşları da yanına gelip giderdi. Birkaç gün önce görüşmüştük. Olağandışı bir hali de yoktu.
Kaynak: Hürriyet