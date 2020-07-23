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haberi: Eskişehir'de şiddetli ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (Ağrı da sallandı)

Az önce gelen haberine göre Eskişehir'de korkutan bir yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünün Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi olduğu ifade edildi. Deprem ayrıca Bilecik, Afyon ve Kütahya gibi çevre illerden de hissedildi. Saat 05:19'da gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar yaşadıkları korku ve paniği sosyal medyadan dile getirdi. Öte yandan sabah saatlerinde Ağrı'da da deprem oldu.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 06:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Eskişehir'de şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi Ağrı da sallandı

Boğaziçi Üniversiteis Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesine göre sabah saatlerinde Ağrı ve Eskişehir'de üst üste depremler yaşandı. Kandilli Rasathanesi Eskişehir'deki depremin saatini 05:19 olarak ifade ederken depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtildi. Depremin derinliğinin ise 5.0 km olduğu ifade edildi. Ağrı'nın Eleskırt bölgesinde yaşanan depremin saati de 04:11 olarak açıklanırken oradaki depremin şiddetinin de 3.6 olduğu belirtildi.

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Son dakika haberi: Eskişehir'de şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (Ağrı da sallandı)
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