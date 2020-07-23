Son dakika haberi: Eskişehir'de şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (Ağrı da sallandı)

Boğaziçi Üniversiteis Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesine göre sabah saatlerinde Ağrı ve Eskişehir'de üst üste depremler yaşandı. Kandilli Rasathanesi Eskişehir'deki depremin saatini 05:19 olarak ifade ederken depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtildi. Depremin derinliğinin ise 5.0 km olduğu ifade edildi. Ağrı'nın Eleskırt bölgesinde yaşanan depremin saati de 04:11 olarak açıklanırken oradaki depremin şiddetinin de 3.6 olduğu belirtildi.

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