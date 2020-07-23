Son dakika haberi: Kan donduran köpeğe tecavüz iddiası! Volkan Uzun'un evinde ölü olarak bulunan köpek...

Dün ortaya çıkan mide bulandıran görüntüler sonrası sosyal medyada Volkan Uzun ismi TT oldu. Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde tecavüze uğradıktan sonra öldüğü iddia edilen köpeğin fotoğrafları da herkesi şok etti. Habertürk'ün haberine göre olay apartman sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Köpeğe eziyet edildiğine dair seslerden sonra durum polise aktarıldı. Emniyet güçleri eve girince korkunç manzarayla karşı karşıya kaldılar...

EVE GİRER GİRMEZ KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR!

Polis derhal söz konusu adrese gitti. Vatandaşlar köpek sahibine de haber verdi. Köpek sahibi ve polis eve girince acı manzara ile karşılaştı. Köpeğin kanepe üzerinde cansız bedenine rastlanıldı. Polis ev sahibi Volkan Uzun'u gözaltına aldı.