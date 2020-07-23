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haberi: Kan donduran köpeğe tecavüz iddiası! 'un evinde ölü olarak bulunan köpek...

Başkent 'dan gelen köpeğe tecavüz haberi sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıkları arasında yer alıyor. Kan donduran haberle ilgili bilgileri peş peşe geliyor. Çankaya'da meydana gelen olayda U.S isimli bir kişi köpeğini 'un evine bıraktı. Daha sonra köpeği geri almak için gelen U.S, Volkan Uzun'un evinde köpeğini ölmüş halde buldu. Köpeğini kanepe üzerinde makatında kanlarla gören U.S, Volkan Uzun'dan şikayetçi oldu. Dehşet veren olayla ilgili son dakika haberleri geliyor...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 15:11 Son Güncelleme: 23.7.2020 15:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Kan donduran köpeğe tecavüz iddiası! Volkan Uzun'un evinde ölü olarak bulunan köpek...

Dün ortaya çıkan mide bulandıran görüntüler sonrası sosyal medyada Volkan Uzun ismi TT oldu. Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde tecavüze uğradıktan sonra öldüğü iddia edilen köpeğin fotoğrafları da herkesi şok etti. Habertürk'ün haberine göre olay apartman sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Köpeğe eziyet edildiğine dair seslerden sonra durum polise aktarıldı. Emniyet güçleri eve girince korkunç manzarayla karşı karşıya kaldılar...

EVE GİRER GİRMEZ KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR!

Polis derhal söz konusu adrese gitti. Vatandaşlar köpek sahibine de haber verdi. Köpek sahibi ve polis eve girince acı manzara ile karşılaştı. Köpeğin kanepe üzerinde cansız bedenine rastlanıldı. Polis ev sahibi Volkan Uzun'u gözaltına aldı.

'KÖPEĞİMİ ÖLÜ BULDUM, ŞİKÂYETÇİYİM'

Köpeğin sahibi U.S., ifadesinde; Cocker cinsi dişi köpeğine Volkan Uzun'un baktığını saat 04.00 sıralarında komşularının Volkan Uzun'un bağırdığını duymaları üzerine kendisine haber verdiklerini söyledi. Volkan Uzun'un evine geldiğinde köpeğini ölü olarak bulduğunu, köpeğin anüs kısmında kan olduğunu belirtti.

Volkan Uzun'un köpeğine tecavüz ederek öldürdüğünü düşündüğünü belirten U.S., Volkan Uzun'dan davacı ve şikâyetçi olduğunu kaydetti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Volkan Uzun, ise, ifadesinde iddiaları reddetti. Köpeğe tecavüz etmediğini iddia etti. Köpeği kendisinin öldürmediğini, üstüne çamaşır sepeti düşmesi sonucu öldüğünü öne sürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayın sosyal medyada bir anda yayıldı. Vatandaşlardan, şüpheli Volkan Uzun'a tepki yağdı. Bazı vatandaşlar ise Volkan Uzun'un tutulduğu polis merkezi önünde toplandı. Şüpheli bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek ve savcı tarafından ifadesi alınacak.


Kaynak: Habertürk

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Son dakika haberi: Kan donduran köpeğe tecavüz iddiası! Volkan Uzun'un evinde ölü olarak bulunan köpek...
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