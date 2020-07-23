Son depremler 23 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Türkiye deprem kuşağı sınırları içerisinde yer aldığı için son depremler listesi merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini sürekli güncelleyerek vatandaşların yaşanan depremin yeri, şiddeti, enlemi ve boylamı gibi bilgilere ulaşmasını sağlıyor. En ufak sarsıntı bile panik ve korkuya sebep olurken Deprem mi oldu sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Peki Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 23 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler…

SON DEPREMLER LİSTESİ: KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde meydana gelen depremler vatandaşlara korku yaşatırken, ilk akıllara gelen ise depremin şiddeti oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden deprem büyüklüğü, derinliği ve diğer tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.