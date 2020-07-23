Son depremler 23 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Türkiye deprem kuşağı sınırları içerisinde yer aldığı için son depremler listesi merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini sürekli güncelleyerek vatandaşların yaşanan depremin yeri, şiddeti, enlemi ve boylamı gibi bilgilere ulaşmasını sağlıyor. En ufak sarsıntı bile panik ve korkuya sebep olurken Deprem mi oldu sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Peki Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 23 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler…
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde meydana gelen depremler vatandaşlara korku yaşatırken, ilk akıllara gelen ise depremin şiddeti oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden deprem büyüklüğü, derinliği ve diğer tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.
23 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri haberimizin devamında yer alıyor. İşte son depremler listesi…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Yerkabuğundaki hareketler zayıflık noktalarında stresin oluşmasına ve plakaların deforme olmasına neden olur. Depolanan enerji, eski bir saatin kurulması sonucu biriken enerji ile aynı şekilde birikir. Stres nihayet kayanın gücünü aştığında, yer kabuğu bir fay hattı boyunca, genellikle fay hattı içindeki mevcut zayıflık bölgesinde kırılır. Depolanmış enerjinin aniden salınmasına deprem denir.
Deprem Türkiye'nin ana gündem konularından biri. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizin farklı noktalarından gelen deprem haberleri ardından gözler AFAD ve Kandilli'nin son depremler verilerine çevriliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlere ait verilere online sistem üzerinden erişilebiliyor.