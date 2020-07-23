Süper Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango 23 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama, sıralı tam liste BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe yeni alınan Süper Piyango oyununun 23 Temmuz 2020 Perşembe çekilişi MPİ tarafından tamamlandı. Sınırlı sayıda biletle her gün oynanan Süper Piyango şanslı numaralarını merak eden şans oyunu severler büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek için Süper Piyango sonuçları belli oldu mu? sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyor.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE)

MPİ Süper Piyango 23 Temmuz çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 22.15'te yapılan canlı çekilişle belirlendi.