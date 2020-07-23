Talihsiz kadının ağabeyinden yürek yakan sözler

'KADIN CİNAYETLERİNİN DURDURULMASI GEREK'



Filiz Karagülle'nin ağabeyi Abdulkadir Alağız, olayı duyar duymaz Tekirdağ'dan Van'a geldi. Kardeşinin hastanede tedavisini takip eden, Alağız, kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin her geçen gün artığını ve bu olayları gerçekleştiren insanların sokakta gezmemesi gerektiğini belirterek, "Talebimiz bu şekil insanların dışarıda gezmemesidir. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Bu kadın cinayetlerini durdurmak lazım. Bu benim kardeşimin başına geldi, yarın başkasının başına gelir. Bunlar için bir an önce devletten yardım talep ediyoruz" dedi.

'KAÇARKEN YAKALAYIP BIÇAKLIYOR, HAYVAN HAYVANA BUNU YAPMAZ'



Alağız, Filiz Karagülle'nin eşi tarafından gördüğü şiddeti ise şöyle anlattı:

"Benim kardeşimi vuran kocasıdır. Kocayı da annesi ve babası azmettirmiş. Onun küçük çocuğu bağırıyor, çağırıyor dışarıya kaçıyor. Çocuğunu yakalamaya çalışıyor, yakalayamıyor ve çocuk gidip ambulansı çağırıyor. Ambulansı bile çağırmıyorlar. Ölsün diye yerde bırakıyorlar. Kanlar içinde yerde bırakıyorlar. Bu kız size ne yapmış ki bu şekilde yapıyorsunuz? Sen bu kıza neden acı çektirdin. Bileğini kesiyorsun, boğazını kesiyorsun, karnını kesiyorsun, bacağını kesiyorsun niye? çocuklarının gözünün önünde. Kadın kaçıyor kaçarken kapının önünde yakalıyor ve bıçaklamaya çalışıyor. Bacaklarını, bileklerini, boğazını kesiyor. Hayvan bile hayvana bunu yapmaz. Şu an kardeşimin durumu ile ilgili net bir şey yok. Birkaç gün daha beklemede kalacağız çünkü iç kanama riski var."