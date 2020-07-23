Vaka sayısı 900 sınırında

Türkiye'de dün 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu. 1203 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 205 bin 214'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1244, entübe hasta sayısı 381 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz" dedi. ANKARA