Ayasofya'da ilk namaz için nefesler tutuldu. İstanbul'un simgesi tarihi yapının ibadete açılarak camiye çevrileceği kararının ardından milyonlarca vatandaş ilk namazın kılınacağı tarihi bekleyişe geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesin merakla beklediği o tarihi duyururken camide hazırlıklar da tamamlandı. Peki, Yarın Ayasofya'da Cuma namazı kılınacak mı? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?
Cuma namazı öncesi vatandaşlar Ayasofya'nın açılacağı ve ilk namazın kılınacağı o tarihi merak etmeye başladı. Henüz açılmadan önünde binlerce kişinin şükür namazı kıldığı caminin açılışı ise yarın gerçekleşecek. Bu kapsamda caminin içerisindeki tüm hazırlıklar tamamlandı…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Ayasofya Cami'nde ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti;
Ayasofya camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir.
AYASOFYA'DA İLK NAMAZ YARIN KILINACAK!
Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açıyoruz.