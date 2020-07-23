Ayasofya'da ilk namaz için nefesler tutuldu. İstanbul'un simgesi tarihi yapının ibadete açılarak camiye çevrileceği kararının ardından milyonlarca vatandaş ilk namazın kılınacağı tarihi bekleyişe geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesin merakla beklediği o tarihi duyururken camide hazırlıklar da tamamlandı. Peki, Yarın Ayasofya'da Cuma namazı kılınacak mı? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

YARIN AYASOFYA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Cuma namazı öncesi vatandaşlar Ayasofya'nın açılacağı ve ilk namazın kılınacağı o tarihi merak etmeye başladı. Henüz açılmadan önünde binlerce kişinin şükür namazı kıldığı caminin açılışı ise yarın gerçekleşecek. Bu kapsamda caminin içerisindeki tüm hazırlıklar tamamlandı…