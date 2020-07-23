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Yarın ’da Cuma namazı kılınacak mı? Ayasofya’da ilk namaz ne zaman kılınacak?

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Danıştay kararı ile 'nın ibadete açılarak cami olmasına karar verilmişti. Yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada yankı uyandıran bu karar sonrası milyonlar böylesine değerli tarihi yapıda ilk namazlarını kılabilecekleri o tarihi iple çekiyor. Peki, Yarın Ayasofya'da Cuma namazı kılınacak mı? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.7.2020 12:05 ABONE OL
Yarın Ayasofya’da Cuma namazı kılınacak mı? Ayasofya’da ilk namaz ne zaman kılınacak?

'da ilk namaz için nefesler tutuldu. İstanbul'un simgesi tarihi yapının ibadete açılarak camiye çevrileceği kararının ardından milyonlarca vatandaş ilk namazın kılınacağı tarihi bekleyişe geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesin merakla beklediği o tarihi duyururken camide hazırlıklar da tamamlandı. Peki, Yarın Ayasofya'da Cuma namazı kılınacak mı? Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak?

YARIN AYASOFYA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Cuma namazı öncesi vatandaşlar Ayasofya'nın açılacağı ve ilk namazın kılınacağı o tarihi merak etmeye başladı. Henüz açılmadan önünde binlerce kişinin şükür namazı kıldığı caminin açılışı ise yarın gerçekleşecek. Bu kapsamda caminin içerisindeki tüm hazırlıklar tamamlandı…

Yarın Ayasofya’da Cuma namazı kılınacak mı? Ayasofya’da ilk namaz ne zaman kılınacak?

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Cami'nde ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti;

Ayasofya camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir.

Yarın Ayasofya’da Cuma namazı kılınacak mı? Ayasofya’da ilk namaz ne zaman kılınacak?

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ YARIN KILINACAK!

Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazıyla birlikte 'yı ibadete açıyoruz.

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Yarın Ayasofya’da Cuma namazı kılınacak mı? Ayasofya’da ilk namaz ne zaman kılınacak?
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