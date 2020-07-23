Zilhicce orucunun faziletleri nelerdir? 2020 Zilhicce orucu ne zaman tutulur? İşte tarihi ve faziletleri

Zilhicce ayına gelmemizle birlikte birçok vatandaş Zilhicce orucu hakkında araştırma yapmaya başladı. Zilhicce orucu, her yıl Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Müslümanlar gündeminde oluyor. İbadet ile geçmesinde büyük faziletler bulunan Zilhicce ayında aynı zamanda oruç tutmak da tavsiye ediliyor. Peki, Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce orucunun faziletleri nelerdir? İşte, Zilhicce ayının ilk günlerinde tutulan Zilhicce orucu ile ilgili bilinmesi gerekenler…
ZİLHİCE NEDİR? ZİLHİCCE ORUCU
Sözlükte "hac ayı" anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde "mesîl" ve "müsbil", Arab-ı âribe devrinde ise "ne'as" ve "bürek" şeklinde adlandırılıyordu.
Zilhicce isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı kaydedilir.
Câhiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.
Hac ayı olarak da bilinen Zilhicce ayı orucu, bu ayın ilk 9 günü tutulmalıdır. Rivayetlere göre Peygamber efendimiz bu ayın ilk dokuz gününü oruçlu geçirmiştir. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür…
Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.