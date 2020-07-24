228 Nerenin Kodu? - 0228 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?

İllerin telefon numarası kodları araştırılmaya başlandı. Ülkemizde 81 ilin telefon kodu bulunmaktadır. Kendi yaşadığımız ilin dışındaki ailemizi, arkadaşlarımızı aramak istediğimizde bu kodu kullanarak telefon edebiliriz. Peki; 0228 Nerenin Kodu? 0228 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?

0228 NERENİN KODU?

0228 telefon kodu; Bilecik iline aittir. 0228 telefon numarası kodu Bilecik için geçerlidir.

TELEFON NUMARASI KODLARI

Ülkemizdeki telefon numaralandırma sistemi, belirli hizmetler için tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi vermektedir. Telekomüniskasyon sistemini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemektedir.

426 Nerenin Kodu? - 0426 Telefon Numarası Kodu Neresi Hangi Şehir?